Napoli-Pisa, precedenti e dati: chi non subisce gol contro chi non segna

Il Napoli punta a rimanere l’unica squadra a punteggio pieno dell’intera Serie A dopo il quarto turno di campionato. Dopo aver sorprendentemente pareggiato sul campo dell’Atalanta all’esordio, per il Pisa sono invece arrivate due sconfitte consecutive che hanno relegato la formazione toscana nei bassifondi della classifica.

Ma quello di Napoli non è un terreno di gioco storicamente favorevole ai colori nerazzurri. In gare di campionato, tra Serie A, B e C sono arrivate 7 sconfitte per il Pisa, con tre pareggi e una sola vittoria. Il successo risale a quasi 40 anni fa: è lo 0-1 del 12 gennaio 1986, con gol decisivo di Berggreen.

Il Napoli ma anche la Roma si sono poste all’attenzione per il fatto di aver subito un solo gol finora. Il che fa delle difese azzurre e giallorosse le due retroguardie migliori della A.

Il Pisa è l’unica formazione della massima categoria a non aver ancora nemmeno un marcatore all’attivo. E’ vero, ha segnato un gol contro l’Atalanta, ma è stata un’autorete di Hien a determinare il momentaneo vantaggio della squadra allenata da Gilardino.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A, B E C)

11 incontri disputati

7 vittorie Napoli

3 pareggi

1 vittoria Pisa

15 gol fatti Napoli

6 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1942/1943 Serie B Napoli vs Pisa 1-1, 25° giornata

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2005/2006 Serie C Napoli vs Pisa 2-0, 27° giornata