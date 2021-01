Napoli-Spezia, ecco dove guardare il match in tv e in streaming

Il Napoli torna in campo il 6 gennaio alle ore 18, ospitando al Diego Armando Maradona lo Spezia di mister Italiano. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma DAZN in televisione o attraversi i dispositivi mobili per lo streaming. Questa la suddivisione completa del 16° turno.

16ª Giornata Andata

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 12.30 Cagliari-Benevento SKY

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 Atalanta-Parma SKY

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 Bologna-Udinese DAZN

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 Crotone-Roma SKY

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 Lazio-Fiorentina DAZN

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 Sampdoria-Inter SKY

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 Sassuolo-Genoa SKY

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 Torino-Hellas Verona SKY

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 18.00 Napoli-Spezia DAZN

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 20.45 Milan-Juventus SKY

