Napoli-Spezia, ecco dove vederla in tv e in streaming

Stasera alle 20.45 si gioca allo stadio Diego Armando Maradona Napoli-Spezia, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A.

Dove vederla in Tv: Napoli-Spezia sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). O ancora, mediante il TIMVISION Box.

Dove vederla in streaming: il match sarà visibile in streaming collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, o scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

Telecronaca: Telecronista DAZN della partita sarà Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.