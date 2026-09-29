Spunta un dato sull’attacco che fa riflettere: azzurri tra gli ultimi in Serie A
Un dato tattico fotografa una delle caratteristiche del Napoli in questo avvio di campionato. Gli azzurri figurano infatti nelle ultime posizioni della Serie A per dribbling riusciti a partita, confermando una limitata ricerca dell’uno contro uno e della giocata individuale per superare direttamente l’avversario. Una tendenza che offre un ulteriore elemento di lettura della produzione offensiva della squadra di Massimiliano Allegri nelle prime giornate della stagione.
Como davanti a tutti, Napoli nel gruppo di coda
A guidare la graduatoria è il Como, con una media di 10,4 dribbling riusciti a partita, seguito da Roma e Fiorentina. Situazione opposta per il Napoli, che si ritrova nel gruppo di coda insieme al Monza, fermo a 4,4, e al Parma. Gli azzurri ricorrono dunque molto meno rispetto ad altre squadre alla capacità dei singoli di saltare l’uomo palla al piede, un dato che evidenzia una precisa caratteristica del gioco espresso finora.
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