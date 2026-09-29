Pio Esposito già da record: il dato che lo avvicina a due leggende italiane

Francesco Pio Esposito ha raggiunto quota cinque gol con la Nazionale a soli 21 anni e 92 giorni, entrando così in un gruppo ristretto della storia azzurra. Prima di lui, infatti, soltanto due giocatori erano riusciti a raggiungere lo stesso traguardo a un’età inferiore: Giuseppe Meazza, a 19 anni e 261 giorni, e Gianni Rivera, a 21 anni e 78 giorni. Lo riporta Opta.

Esposito entra nella storia azzurra

Numeri che raccontano la precocità del giovane attaccante e lo accostano a due autentiche leggende del calcio italiano. Un dato statistico di assoluto rilievo per Esposito, che continua così a costruire il proprio percorso con la maglia della Nazionale. A 21 anni, il centravanti dell’Inter ha già lasciato il segno e il suo nome compare accanto a quello di Meazza e Rivera.