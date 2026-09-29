Turchia-Italia, boom di ascolti su Rai 1: oltre 7 milioni davanti alla tv
Crescono gli ascolti della Nazionale italiana in UEFA Nations League. Dopo i 6.337.000 telespettatori e il 34,2% di share registrati per la gara d’esordio, la seconda sfida del girone contro la Turchia ha fatto segnare un ulteriore incremento: il successo degli Azzurri per 4-1 è stato seguito su Rai 1 da 7.380.000 spettatori, con il 36,42% di share. Anche in questa occasione la partita dell’Italia è risultata il programma più visto della prima serata.
L’Italia torna su Rai 1 contro Francia e Turchia
Rai 1 trasmetterà anche gli ultimi due appuntamenti della Nazionale in questa finestra internazionale. Venerdì 2 ottobre, alle 20.45, l’Italia sarà impegnata a Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane. Lunedì 5 ottobre, sempre alle 20.45, gli Azzurri torneranno invece in campo a Bologna per la seconda sfida contro la Turchia di Vincenzo Montella. Due nuovi appuntamenti dopo la crescita di pubblico registrata nelle prime giornate di Nations League.
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