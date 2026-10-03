Ufficiale Nations League, designato l'arbitro di Italia-Turchia: i precedenti non sorridono agli azzurri

Szymon Marciniak è stato designato dalla UEFA per dirigere Italia-Turchia, quarta giornata di Nations League in programma al Dall’Ara.

Due pareggi e due sconfitte: è il bilancio dell’Italia nelle quattro partite dirette da Szymon Marciniak. L’arbitro polacco è stato designato dalla UEFA per dirigere la sfida contro la Turchia, quarta giornata di Nations League in programma lunedì 5 ottobre alle 20:45 al Dall’Ara. L’ultimo precedente risale al 25 marzo 2025, quando gli Azzurri pareggiarono 3-3 contro la Germania nella gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League.

Italia-Turchia, la squadra arbitrale scelta dalla UEFA

Marciniak sarà affiancato dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, mentre il quarto uomo sarà Karol Arys. Anche il VAR sarà polacco, con Piotr Lasyk, mentre l’assistente VAR sarà lo svizzero Lukas Fähndrich. Per l’Italia, dunque, si tratta del quinto incrocio con Marciniak, che finora non ha mai visto gli Azzurri conquistare una vittoria sotto la sua direzione.