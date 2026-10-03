Nations League, che batosta per la Croazia: Inghilterra a valanga, finisce 7-0

L’Inghilterra travolge 7-0 la Croazia in Nations League: doppiette per Kane e Saka, a segno anche Bellingham, Gordon e Rogers

L’Inghilterra travolge la Croazia con un netto 7-0 nella terza giornata di Nations League, chiudendo di fatto la partita già nel primo tempo. A sbloccare il match è Harry Kane all’8’, poi arrivano le reti di Bellingham, Gordon e Saka, che mandano le due squadre al riposo sul poker. Nella ripresa, la formazione di Tomas Tuchel continua a spingere: Kane firma la doppietta personale, Saka fa altrettanto’ e nel finale Rogers completa la goleada con la rete del definitivo 0-7. Una prova di forza assoluta per la nazionale inglese, che domina dall’inizio alla fine senza lasciare spazio alla reazione croata, che vive però una delle serate più buie del periodo recente.

La situazione dei gironi di Nations League

Gruppo 1

1 - Francia: 7 punti, 3 partite giocate, 3 gol fatti e 1 gol subito

2 - Belgio: 6 punti, 3 partite giocate, 5 gol fatti e 1 gol subito

3 - Italia: 4 punti, 3 partite giocate, 5 gol fatti e 4 gol subiti

4 - Turchia: 0 punti, 3 partite giocate, 1 gol fatto e 8 gol subiti

Gruppo 2

1 - Grecia: 7 punti, 3 partite giocate, 5 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Olanda: 5 punti, 3 partite giocate, 5 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Germania: 4 punti, 3 partite giocate, 3 gol fatti e 2 gol subiti

4 - Serbia: 0 punti, 3 partite giocate, 2 gol fatti e 6 gol subiti

Gruppo 3

1 - Spagna: 6 punti, 2 partite giocate, 7 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Inghilterra: 6 punti, 3 partite giocate, 11 gol fatti e 3 gol subiti

3 - Croazia: 3 punti, 3 partite giocate, 3 gol fatti e 12 gol subiti

4 - Repubblica Ceca: 0 punti, 2 partite giocate, 1 gol fatto e 4 gol subiti

Gruppo 4

1 - Portogallo: 9 punti, 3 partite giocate, 7 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Danimarca: 3 punti, 3 partite giocate, 6 gol fatti e 7 gol subiti

3 - Norvegia: 3 punti, 3 partite giocate, 5 gol fatti e 6 gol subiti

4 - Galles: 3 punti, 3 partite giocate, 2 gol fatti e 4 gol subiti