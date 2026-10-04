Nations League: il Portogallo vince senza Ronaldo, pari Grecia-Germania. Tutti i risultati

Il Portogallo batte 2-1 la Norvegia senza Ronaldo, pari tra Grecia e Germania. Vincono anche Danimarca e Olanda in Nations League

Alla quarta giornata dei gironi di Nations League, il Portogallo supera 2-1 la Norvegia nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, mentre Grecia-Germania con un pareggio a reti bianche. Nel Gruppo A vincono anche Danimarca e Olanda: i danesi passano 1-0 sul campo del Galles grazie al rigore decisivo di Rasmus Højlund, mentre gli Oranje battono 2-1 la Serbia. In League B finiscono in parità sia Kosovo-Austria che Irlanda-Israele, mentre in League D sorridono Azerbaigian e Malta, entrambe vittoriose per 1-0.

Nations League, i risultati di domenica 4 ottobre

Galles-Danimarca 0-1

Grecia-Germania 0-0

Olanda-Serbia 2-1

Portogallo-Norvegia 2-1

Kosovo-Austria 1-1

Irlanda-Israele 1-1

Azerbaigian-Lituania 1-0

Malta-Andorra 1-0