Nations League: il Portogallo vince senza Ronaldo, pari Grecia-Germania. Tutti i risultati
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Il Portogallo batte 2-1 la Norvegia senza Ronaldo, pari tra Grecia e Germania. Vincono anche Danimarca e Olanda in Nations League
Alla quarta giornata dei gironi di Nations League, il Portogallo supera 2-1 la Norvegia nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, mentre Grecia-Germania con un pareggio a reti bianche. Nel Gruppo A vincono anche Danimarca e Olanda: i danesi passano 1-0 sul campo del Galles grazie al rigore decisivo di Rasmus Højlund, mentre gli Oranje battono 2-1 la Serbia. In League B finiscono in parità sia Kosovo-Austria che Irlanda-Israele, mentre in League D sorridono Azerbaigian e Malta, entrambe vittoriose per 1-0.
Nations League, i risultati di domenica 4 ottobre
Galles-Danimarca 0-1
Grecia-Germania 0-0
Olanda-Serbia 2-1
Portogallo-Norvegia 2-1
Kosovo-Austria 1-1
Irlanda-Israele 1-1
Azerbaigian-Lituania 1-0
Malta-Andorra 1-0
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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