Ultim'ora Niente Allegri-Napoli, spunta Italiano! Rai: “Avviati contatti col tecnico del Bologna!”

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Allegri blindato dal Milan, il Napoli aspetta Sarri e intanto va anche su Italiano del Bologna. Ciro Venerato al TG Sport Mattina ha dato notizie importanti relativi al futuro della panchina del Napoli: "Sarri non ha ancora detto sì all’Atalanta. La notizia ci arriva direttamente dalle segrete stanze nerazzurre. Giuntoli e Pompilio, insieme alla famiglia Percassi, hanno offerto carta bianca al toscano sul progetto tecnico. È un triennale da 3,5 netti, già arrivato sulla scrivania dei suoi due agenti, Frank Trimboli e Alessandro Pellegrini. Sullo stesso tavolo anche l’ufficiale proposta contrattuale fatta dal ds Manna: biennale da 2,5 più opzione unilaterale per la terza stagione.

Lunedì Sarri è atteso da Lotito per chiudere il rapporto e annullare il biennale in corso, rinunciando a qualche mensilità. Solo dopo fornirà la risposta a Napoli e Atalanta. Chi potrebbe risultare decisivo (secondo i collaboratori di Maurizio) è De Laurentiis: un suo invito a pranzo o a cena potrebbe chiudere la trattativa a favore del Napoli.

Sarri chiede precise garanzie sulla gestione tecnica e la stima incondizionata del patron. Il Napoli ovviamente non sta con le mani in mano e sonda le alternative. Sfumato Allegri (lo abbiamo detto più volte: resta al Milan), si fa largo il nome di Vincenzo Italiano, che prima di valutare offerte e contatti dovrebbe svincolarsi dal Bologna. Avviati colloqui con il suo entourage. Non è stato contattato fino ad oggi Roberto Mancini. Il tecnico lascerebbe soldi e Qatar pur di allenare il Napoli".