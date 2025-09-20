Ufficiale
Niente conferenza dopo la Champions: Conte non parlerà prima del Pisa
Dopo la trasferta di Champions, già ieri è partita a Castel Volturno la missione Pisa per tornare subito alla vittoria e provare a restare a punteggio pieno in campionato prima dell'incrocio col Milan. Domani, considerando gli appuntamenti con i media che ci sono stati per la Champions, il Napoli ha comunicato che non ci sarà la consueta conferenza stampa di Antonio Conte.
Niente presentazione ai media, dunque, per la sfida ai toscani allenati da Alberto Gilardino. Il tecnico del Napoli quindi tornerà a parlare ai media ed in conferenza stampa soltanto dopo la gara del Maradona contro il Pisa. Ci sarà regolarmente invece la conferenza stampa del tecnico della compagine neo-promossa in Serie A e che vi riporteremo su Tuttonapoli.net.
Copertina Da 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano di Arturo Minervini
