Non solo il difensore: la richiesta di Conte e le cessioni minori

"A gennaio dovremmo abolire il mercato, per noi allenatori è un mese difficile. L'obiettivo è non indebolirci e non fare danni". E' l'ultima uscita di Antonio Conte, nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Venezia, in merito alla sessione invernale. Il tecnico del Napoli da un lato lavora con la società in cerca di opportunità per l'immediato, ma che possano rappresentare anche il futuro di un progetto pluriennale a cui lo stesso Conte fa spesso riferimento, ma dall'altro deve fare i conti anche con la volontà di trovare più spazio di tanti elementi che non trovano spazio senza altre competizioni da giocare. Nella conferenza stampa della vigilia un altro messaggio al club: "Io ho 21 giocatori, due squadre da allenare ed ho bisogno quantomeno di quel numero per avere un buon livello durante gli allenamenti. Che rimanga almeno quel numero, è la richiesta minima che io possa fare", il riferimento del tecnico del Napoli anche alle cessioni 'minori'.

Il difensore per giugno, ma da anticipare

Il Napoli ha in pugno Danilo, ormai separato in casa alla Juventus, con più di un accordo verbale per giugno. L'intenzione però è di anticipare l'arrivo a gennaio, ma senza versare un indennizzo ai bianconeri per un giocatore che non rientra nei piani juventini e che soprattutto si libera a parametro zero. Conte lo attende, convinto di poterlo rilanciare e dell'utilità grazie soprattutto alla capacità di fare tutti i ruoli in difesa. Da liberare anche il posto in lista considerando che ad oggi Juan Jesus è indispensabile senza Buongiorno e che Rafa Marin partendo non lascerebbe una casella essendo Under. L'addio di Spinazzola potrebbe permettere di anticipare l'arrivo dell'attuale capitano juventino.

Centrocampo cortissimo

Oltre a cessioni minori, come quella di Zerbin (c'è il Venezia), Spinazzola come detto, forse anche Ngonge non trovando più spazio e Caprile (in uno scambio di prestiti con Scuffet del Cagliari per dargli minutaggio), con la valigia pronta c'è anche Folorunsho, come in estate del resto. Stavolta può concretizzarsi il passaggio alla Fiorentina, dopo aver sfiorato l'Atalanta e poi aver sperato nella Lazio in chiusura di mercato. Il Napoli però deve prima assicurarsi un sostituto perché avrebbe in panchina il solo Gilmour, in questo momento alternativo a Lobotka. Raspadori - blindato ulteriormente dopo il gol-vittoria - per Conte può avere un'evoluzione da mezzala, ma con una connotazione offensiva e quindi solo in alcune partite.