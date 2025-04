Ufficiale Non solo Meret, Conte recupera un'altra pedina: era assente da due gare

Antonio Conte ritrova Alex Meret dal primo minuto per la sfida casalinga contro l'Empoli, dopo che il portiere azzurro era stato costretto al forfait a Bologna a causa di un attacco influenzale. Non è l'unico recupero per il tecnico leccese: infatti, tra i convocati torna anche Leonardo Spinazzola che era stato assente nelle ultime due gare. L'esterno 'numero 37' andrà in panchina e potrà eventualmente subentare.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Turi, Scuffet, Okafor, Billing, Rafa Marin, Simeone, Ngonge, Raspadori, Hasa, Spinazzola. Allenatore: Antonio Conte

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Roberto D'Aversa