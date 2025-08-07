Ufficiale

Non solo MVP della Serie A: McTominay è tra i candidati al Pallone d'Oro!

Non solo MVP della Serie A: McTominay è tra i candidati al Pallone d'Oro!
Oggi alle 15:26Notizie
di Pierpaolo Matrone

Dopo Antonio Conte, arriva l'ufficialità di un altro azzurro presente tra i candidati al Pallone d'Oro. Se il tecnico salentino è stato inserito nella lista dei candidati per il premio di miglior allenatore dell'anno, Scott McTominay figura tra i nominati al più ambito trofeo personale del mondo del calcio, il Pallone d'Oro per l'appunto.

La notizia era già trapelata ieri e oggi è arrivato l'annuncio da parte di France Football, la rivista che organizza il premio. L'MVP dell'ultimo campionato entra in gioco per il prestigioso premio personale che verrà assegnato come sempre in inverno. Un traguardo importante per lo scozzese assoluto protagonista dello scudetto vinto con il Napoli.