Novità contro l'Inter? Conte ha già annunciato il modulo per sabato

"Novità tattiche? E cosa devo cambiare? Se vinci va tutto bene e se perdi va tutto male. Tutti avete elogiato la scelta dei quattro centrocampisti. Li abbiamo fatti convivere perché un bravo allenatore è quello che mette nell'undici iniziale i migliori giocatori. Per ora questo è l'equilibrio migliore. Avere due esterni molto offensivi non ci darebbe equilibrio e non penso neanche sia giusto sacrificare uno dei centrocampisti in questo momento".

Così Antonio Conte a Sky Sport rispondendo alla domanda sulle possibili novità tattiche contro l'Inter. Dunque il Napoli andrà avanti con il 4-1-4-1 e non con il 4-3-3 perché questo Napoli non può "sopportare i due esterni offensivi" secondo quelle che sono state le parole dell'allenatore azzurro.