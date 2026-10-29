Terremoto Juventus, scricchiola anche lo spogliatoio: brutti segnali da Bremer e McKennie

La sfida contro il Napoli in un momento delicatissimo: nuovi segnali di tensione nello spogliatoio e futuro di Spalletti sempre più in discussione.

La Juventus si avvicina alla sfida contro il Napoli in un clima tutt'altro che tranquillo. Come racconta Tuttomercatoweb.com, il pesante avvio di gara contro il Genoa e le successive dichiarazioni dei protagonisti hanno alimentato ulteriormente le voci sulle difficoltà interne allo spogliatoio bianconero. Dopo le critiche di Bremer successive al ko con la Lazio, anche Weston McKennie ha lanciato un messaggio molto chiaro: "È inutile parlare nello spogliatoio, parlare di tattica, se poi in campo non mettiamo energia. Si va in campo in undici: serve fare quei cinque metri in più, quella corsa all'indietro in più, quella lotta per il compagno. Dobbiamo dare di più".

Tre appuntamenti possono decidere il futuro di Spalletti, sullo sfondo Conte

A complicare ulteriormente il quadro c'è anche il recente botta e risposta tra Luciano Spalletti e Conceicao dopo la sostituzione di quest'ultimo. Secondo TMW, gli indizi cominciano così a diventare significativi e toccherà all'ex tecnico del Napoli invertire la rotta nelle partite che precedono la sosta. La prima occasione sarà proprio domenica allo Stadium contro gli azzurri: "Tre appuntamenti che potrebbero rivelarsi decisivi per delineare il futuro di Spalletti sulla panchina bianconera, mentre sullo sfondo si fa sempre più ingombrante l'ombra di Antonio Conte". La sfida con il Napoli assume così un peso ancora maggiore per una Juventus chiamata a reagire immediatamente.