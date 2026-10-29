Ultim'ora Juventus in ritiro in vista del Napoli! Strigliata di Carnevali alla squadra. E Spalletti...

Momento delicatissimo in casa Juventus: Carnevali conferma Spalletti ma chiede una reazione immediata. Da domani bianconeri in ritiro in vista del Napoli.

La Juventus conferma Luciano Spalletti, ma la posizione del tecnico resta sotto osservazione in vista della sfida contro il Napoli. Come racconta Gazzetta.it, dopo la sconfitta di Genova l'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali ha parlato alla squadra e all'allenatore alla Continassa con toni molto diretti. Il messaggio della società è chiaro: "Così non si può andare avanti, il momento è inaccettabile, ma il gruppo di lavoro non si tocca". La fiducia nei confronti dell'ex ct azzurro è dunque "messa a dura prova, ma regge". Carnevali ha inoltre chiesto a Bremer e compagni una reazione immediata non soltanto nei risultati, ma anche nell'atteggiamento.

Juventus in ritiro: il Napoli è il nuovo bivio per Spalletti

Su richiesta dello stesso Spalletti, da domani la Juventus andrà in ritiro al JTC Continassa per preparare la partita di domenica sera contro il Napoli. Una decisione maturata dopo una prestazione nella quale i bianconeri "alle prime difficoltà" si sono sgonfiati. Il tecnico resta quindi al comando, mentre i tifosi sognano il ritorno di Antonio Conte: "Per ora, palla ancora tra le mani di Luciano da Certaldo: da domani, tutti in ritiro in attesa del verdetto del campo quando, domenica, all'Allianz Stadium sarà il Napoli a rappresentare il nuovo bivio di un autunno da brividi".