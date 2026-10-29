Allegri ha restituito Politano al ruolo di attaccante: i numeri gli danno ragione

Tre gol e quattro assist per Matteo Politano. Cinque gol in due anni con Conte. Due lo scorso anno. Politano era diventato un jolly prezioso, un esterno a tutto campo. Insostituibile e decisivo. Determinante e generoso. Ma è sempre stato un attaccante. E con Allegri è tornato a fare l'ala offensiva. E i numeri ad oggi gli stanno dando ragione.

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