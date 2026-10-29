Juventus-Napoli decisiva per Spalletti? Tmw: l'ombra di Conte e spunta anche Inzaghi

Il futuro di Luciano Spalletti alla Juventus resta in bilico: la sfida contro il Napoli può diventare uno spartiacque. Conte e Inzaghi le possibili alternative.

La partita contro il Napoli può diventare decisiva per il futuro di Luciano Spalletti alla Juventus. È lo scenario analizzato da Tuttomercatoweb.com, che sottolinea la differenza tra essere scelti dall'attuale dirigenza e, come accaduto al tecnico toscano, essere semplicemente confermati dopo il cambio ai vertici. Il rendimento altalenante dei bianconeri continua a rendere fragile la sua posizione: "La sensazione, però, è che tutto passi dal Napoli. Al massimo dalla prossima sosta". Qualora Juventus e Spalletti decidessero di separarsi, il nome invocato con maggiore insistenza dall'ambiente bianconero sarebbe quello dell'ex azzurro Antonio Conte.

TMW: "Conte subito o Inzaghi a giugno?"

Secondo l'analisi, il principale interrogativo riguarda proprio i tempi dell'eventuale cambio. Conte rappresenterebbe una soluzione immediata per provare a ricostruire la squadra, anche se resta il dubbio sulla sua disponibilità ad accettare l'incarico in corsa. Rinviando invece ogni decisione all'estate potrebbe prendere quota Simone Inzaghi, attualmente all'Al-Hilal: "Ha vinto, ha una dimensione internazionale, è il nuovo che avanza della panchina. Certo, non è disponibile oggi". Ma per TMW il problema potrebbe andare oltre l'allenatore: la Juventus viene descritta come una squadra "giovane, senza leader", con un centrocampo troppo leggero e senza un vero finalizzatore. "Una rosa senz'anima, più che camaleontica. Forse il problema non è (soltanto) il manico".