Novità per le maglie di Serie A: dalla prossima stagione font unico per nomi e numeri

Grossa novità nella prossima stagione di Serie A. Il campionato italiano infatti introdurrà una novità relativamente al font di nomi e numeri sulle divise: secondo quanto riportato dai colleghi di Calcioefinanza.it non saranno più gli sponsor tecnici a disegnare e fornire nomi e numeri di maglia, ma ci sarà un disegno unico che sarà utilizzato da tutti i club così come viene fatto in Premier. Questa scelta è stata fatta soprattutto per via dei font illeggibili allo stadio e davanti alla tv.