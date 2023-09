Occhio a Freuler: il Napoli è la vittima preferita in Serie A del centrocampista del Bologna

Remo Freuler ha segnato tre reti contro il Napoli in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Remo Freuler ha segnato tre reti contro il Napoli in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (tre anche contro la Juventus). In particolare, sia il primo (2 maggio 2016) che l’ultimo gol (4 dicembre 2021) dello svizzero in Serie A sono arrivati contro i partenopei. A riferire il dato statistico è Opta.