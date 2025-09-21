Occhio a Nzola: l’ultimo gol in Serie A lo ha segnato contro il Napoli più di un anno fa

Il Napoli si prepara alla sfida di domani sera contro il Pisa, in programma alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Tra i pericoli principali da tenere d’occhio tra i toscani c’è M'Bala Nzola, ex attaccante della Fiorentina e dello Spezia. Curiosamente, l’ultimo gol segnato da Nzola nella massima serie risale proprio a una sfida contro il Napoli.

Era il 17 maggio 2024, al Franchi di Firenze: la Fiorentina pareggiò 2-2 contro i partenopei e l'attaccante angolano mise la firma sull’ultima sua rete in Serie A. Quella fu anche la sua ultima gara da titolare nel massimo campionato. Da allora, per Nzola tre sole presenze da subentrato con la maglia del Pisa, senza ancora riuscire a lasciare il segno.