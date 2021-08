Oggi c'è Napoli-Ascoli: biglietti in esaurimento per l'amichevole, restano poche decine

Nel weekend aumenta la presenza di tifosi azzurri a Castel di Sangro e una buona cornice di pubblico - nonostante la capienza ridotta per le normative anti-Covid - ci sarà anche oggi per il test amichevole del Napoli contro l'Ascoli. La partita è in programma alle 17.30 (diretta tv su Canale 8 e diretta testuale su Tuttonapoli.net) e sono in esaurimento anche i biglietti (acquistabili su Ticketone) per assistere alla sfida dal vivo allo stadio Teofilo Patini: sono già sold-out le tribune laterali. Restano pochissimi posti di Curva Nord e Curva Sud e poche decine di Distinti, oltre al settore destinato ai tifosi dell'Ascoli (qui i prezzi ed il link per acquistare i tagliandi)