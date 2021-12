Oggi si torna in campo: due buone notizie per Spalletti in attesa dei tamponi

Due buone notizie (finalmente) per Luciano Spalletti. Con un gruppo già ridotto ai minimi termini, senza Osimhen, Anguissa, Koulibaly ed Ounas per la Coppa d'Africa, e l'ultima positività di Lozano, il tecnico del Napoli recupera almeno Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, da ieri ufficialmente negativi al Covid dopo l'isolamento domiciliare che inevitabilmente durante le vacanze natalizie ha rallentato o probabilmente stoppato il lavoro per recuperare dai rispetti infortuni e rimettersi in pari con i compagni.

Recuperati per la Juventus

Reduci da infortuni muscolari prima del Covid, Insigne e Fabian avranno una settimana per migliorare la propria condizione in vista della Juventus e rappresentare almeno dei cambi importanti (senza Lozano e Ounas, sarebbe rimasto solo Petagna come carta a gara in corso). Il capitano è tornato negativo 9 giorni dopo mentre più a sorpresa è arrivata la negatività di Fabian, quattro giorni dopo la notizia comunicata al club direttamente dalla Spagna. Già domani, dopo gli esami del caso, potrebbero aggregarsi nuovamente al gruppo.

Oggi la ripresa con il giro di tamponi

Si torna a Castel Volturno, dopo un giro di tamponi, e Spalletti spera di scongiurare ulteriori problemi in un gennaio che si preannuncia già molto complesso con le quattro assenze per la Coppa d'Africa. Molti azzurri hanno già effettuato un tampone per poter rientrare dai vari luoghi di vacanza, all'estero per gran parte del gruppo, ma il controllo in sede potrà far eventualmente tirare un sospiro di sollievo per una situazione che preoccupa un po' tutti i club. In attesa della negatività anche di Lozano per poter a quel punto lasciare il Messico e rientrare in città.