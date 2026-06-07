Osimhen al Barcellona? È stato proposto, ma il sogno per l’attacco è un altro: il nome

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Barcellona, proposto Victor Osimhen ma resta Julián Álvarez dell'Atletico Madrid il primo obiettivo per il dopo Robert Lewandowski

Il Barcellona continua a lavorare alla ricerca del centravanti destinato a raccogliere l'eredità di Robert Lewandowski. La dirigenza blaugrana sta valutando diverse opzioni sul mercato, ma il nome che continua a occupare il primo posto nella lista dei desideri è quello di Julián Álvarez. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, nelle ultime settimane Victor Osimhen sarebbe stato proposto al club catalano da diversi intermediari. L'attaccante nigeriano, dopo l'esperienza al Napoli e la successiva avventura con il Galatasaray, resta infatti uno dei profili più apprezzati e seguiti sul panorama internazionale.

Osimhen non convince, Julián Álvarez resta il sogno

Nonostante il valore riconosciuto del giocatore, l'ipotesi di un trasferimento al Camp Nou appare al momento difficile da concretizzare. All'interno del Barcellona, infatti, non tutti ritengono Osimhen il profilo più adatto alle esigenze tecniche della squadra. La valutazione della direzione sportiva guidata da Deco sarebbe orientata verso caratteristiche differenti rispetto a quelle offerte dall'attaccante nigeriano e, proprio per questo, il suo nome non avrebbe guadagnato posizioni nelle gerarchie del club. Il principale obiettivo resta dunque Julián Álvarez, considerato il profilo che meglio risponde alle richieste tecniche della società catalana, anche se l'operazione si presenta particolarmente complessa sia dal punto di vista economico sia per la concorrenza di altri grandi club europei.