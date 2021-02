Osimhen e quel sospetto sul mancato ingresso col Parma

Victor Osimhen, fermo da novembre, aveva giocato le ultime due gare contro Verona e Spezia subentrando dalla panchina. Gattuso aveva chiarito che il suo recupero aveva bisogno di tempo e che lui, come Mertens, era ancora al 30-40% della condizione fisica. Forse l'infortunio del belga, col riacutizzarsi del fastidio alla caviglia, deve aver 'spaventato' l'allenatore, che contro il Parma, nonostante gli spazi in contropiede e la necessità del 2-0, ha preferito schierare Lozano punta quando è uscito Petagna lasciando Osimhen in panchina.