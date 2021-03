Osimhen-Mertens, lavoro supplementare a Castel Volturno: provati due fondamentali

Stamattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno, come di consueto, sotto la guida di Rino Gattuso e del suo staff tecnico. Dopo un lavoro specifico, la squadra è tornata negli spogliatoi senza disputare una partitina. Victor Osimhen e Dries Mertens, invece, sono rimasti in campo più a lungo. I due attaccanti si sono fermati più del dovuto per provare i calci piazzati e i colpi sotto porta, come riferito da Sky Sport.