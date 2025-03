Osimhen, primo ko in campionato col Galatasaray: il Fenerbahce può accorciare a -3

Osimhen esce sconfitto con il suo Galatasaray, battuto 2-1 in trasferta dal Besiktas: è la prima sconfitta in questo campionato per Victor e compagni. Il Fenerbahce secondo in classifica ha la possibilità vincendo di mettersi a tre punti e riaprire completamente i discorsi per il titolo, a otto giornate dalla fine della stagione.

