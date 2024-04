Osimhen sul filo del fuorigioco! Napoli avanti 2-1

Al 64' il Napoli si riporta avanti con Victor Osimhen!

Al 64' il Napoli si riporta avanti con Victor Osimhen! Questa volta non sbaglia Osimhen. Kvaratskhelia calcia in porta un pallone a mezz'aria. Tiro schiacciato che si impenna e diventa un assist involontario per l'attaccante nigeriano che firma il gol del 2-1. Non può nulla in questa occasione Turati.