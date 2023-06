Ostigard, 90' in campo e ko clamoroso con la Norvegia: due gol subiti in 3'

Ostigard sconfitto in Nazionale. Il solito Haaland, stavolta su rigore, non basta per regalare la vittoria alla Norvegia

Ostigard sconfitto in Nazionale. Il solito Haaland, stavolta su rigore, non basta per regalare la vittoria alla Norvegia contro la Scozia nella terza gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. La squadra di casa è stata inizialmente raggiunta nel finale da Dykes dopo che era passata in vantaggio grazie al penalty del secondo tempo del bomber del Manchester City e in extremis ha subito anche il gol del ko ad opera di McLean. L'azzurro Ostigard, partito titolare, ha giocato novanta minuti.