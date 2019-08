Ounas, il Napoli vuole mettere in congelatore un’altra super-plusvalenza

Obiettivo plusvalenza. L’estate azzurra è stata ricca di affari che hanno portato il club a maturare diverse plusvalenze, fondamentali per il bilancio e per dare respiro alla manovra del club sul mercato. Il prossimo della lista potrebbe diventare Adam Ounas, nome sempre caldo sul mercato e che potrebbe trovare una nuova collocazione prima della chiusura delle operazioni. Il Napoli continua a lavorare per una formula che possa favorire eventuali acquirenti: un prestito oneroso (fissato a 5 mln) ed un riscatto obbligatorio che oscilla tra i 25 ed i 30 milioni. Il Lille ci aveva pensato e non è l’unico club in Francia, ma occhio all’attivissimo Cagliari di questa estate. Il Napoli attende l’offerta giusta per poter mettere in congelatore una nuova importante plusvalenza.