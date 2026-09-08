Ufficiale Out anche Anguissa con l'Arsenal: l'annuncio di Allegri in conferenza

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Arriva la conferma ufficiale direttamente dalle parole di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa della vigilia al Maradona: Frank Anguissa non sarà della partita contro l'Arsenal di domani sera per l'esordio in Champions. Il centrocampista camerunese ha riportato un problema muscolare all'adduttore che lo costringerà a saltare il debutto stagionale in Champions League.

Cambio modulo domani?

"Assolutamente no, non ci sarà. Non saranno della partita McTominay che come sapete stamattina è stato operato e anche Anguissa che stamattina aveva un problema all'adduttore. Per Neres punto interrogativo, domattina vediamo: se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile altrimenti sarà fuori anche lui".