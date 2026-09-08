Difesa blindata, almeno 3 cambi altrove: le scelte di Allegri
Il palcoscenico della Champions League si accende al "Diego Armando Maradona" per l'esordio stagionale contro l'Arsenal, un appuntamento che assume i contorni del dentro o fuori emotivo per gli azzurri. Massimiliano Allegri cerca la scossa per riscattare un avvio di campionato amaro, contrassegnato dai ko di Como e soprattutto dal rocambolesco 3-2 subito in rimonta a San Siro contro l'Inter. Nonostante i cinque gol incassati nelle prime tre uscite ufficiali, il tecnico livornese non applicherà rivoluzioni radicali nel pacchetto arretrato.
KDB guida la carica, Gilmour e Olivera scaldano i motori
La vera novità nello scacchiere partenopeo riguarda l'esordio dal primo minuto di Kevin De Bruyne, pronto a rilevare Antonio Vergara sulla trequarti. Il fuoriclasse belga ritrova da avversaria la sua vittima preferita: ai Gunners ha già segnato ben otto reti in carriera, un fattore statistico su cui Allegri intende far leva per scardinare la difesa londinese. Il turnover tattico potrebbe poi estendersi sia alla corsia difensiva sinistra, dove Mathias Olivera insidia da vicino Leonardo Spinazzola, sia alla mediana, con Billy Gilmour pronto a far rifiatare Stanislav Lobotka per dare nuova energia al reparto prima del fischio d'inizio.
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