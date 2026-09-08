Report SSC Napoli: le ultime su Anguissa e Neres in vista dell'Arsenal

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Meno uno a Napoli-Arsenal. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Arteta. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Anguissa e Neres hanno effettuato una sessione personalizzata in palestra.