Ufficiale Pallone d'Oro 2026, trionfa Harry Kane! Stagione da record per il bomber inglese

Harry Kane vince il Pallone d'Oro 2026 a Londra: premiata la stagione da 61 gol in 51 presenze con il Bayern Monaco.

Harry Kane conquista il Pallone d'Oro 2026 e viene incoronato miglior calciatore del mondo. L'attaccante inglese del Bayern Monaco ha ricevuto il prestigioso riconoscimento assegnato da France Football nel corso della cerimonia ospitata al London Palladium Theatre di Londra. Per la prima volta nella storia del premio, la capitale britannica ha fatto da cornice alla proclamazione del vincitore. Un trionfo che premia le straordinarie prestazioni del centravanti, protagonista di una stagione caratterizzata da numeri realizzativi impressionanti. Kane si aggiudica così uno dei riconoscimenti individuali più ambiti del calcio internazionale, coronando un'annata nella quale ha confermato tutta la propria efficacia sotto porta.

Pallone d'Oro 2026, i numeri straordinari di Harry Kane: 61 gol in 51 partite con il Bayern Monaco

A rendere ancora più significativo il successo di Kane sono soprattutto le statistiche della stagione 2025/26. L'attaccante inglese ha infatti realizzato 61 gol in 51 presenze con la maglia del Bayern Monaco, mantenendo una media superiore a una rete per partita. Un rendimento eccezionale che ha rappresentato uno degli elementi principali della sua candidatura al Pallone d'Oro. Il centravanti ha inoltre iniziato positivamente la nuova stagione, mettendo già a segno 10 reti nelle prime 12 presenze. Numeri che confermano la continuità realizzativa dell'inglese e la sua centralità nel progetto tecnico del club bavarese. Il riconoscimento ricevuto a Londra rappresenta dunque il coronamento di una stagione da protagonista assoluto per il bomber del Bayern Monaco.

Harry Kane, visibilmente emozionato alla premiazione: "Sono veramente senza parole. Essere qui a Londra è speciale, grazie a tutti coloro che mi hanno votato. Immagino quanto sia stato difficile, c'erano tantissimi grandi giocatori di livello mondiale. Congratulazioni a tutti i candidati e ringrazio i miei compagni del Bayern, senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Mando un abbraccio a Vincent Kompany".