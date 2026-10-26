Osimhen show nel derby di Istanbul: doppietta da urlo al Fenerbahce! Il Galatasaray torna in vetta

Osimhen trascina il Galatasaray nel derby contro il Fenerbahçe: doppietta nel 2-1 e primo posto in Super Lig con 22 punti.

Victor Osimhen si prende il derby di Istanbul e trascina il Galatasaray alla vittoria contro il Fenerbahçe. L'ex attaccante del Napoli è il grande protagonista del successo per 2-1 della formazione di Okan Buruk nella nona giornata della Super Lig turca, grazie a una doppietta realizzata nel primo tempo. Davanti al pubblico del RAMS Park, il centravanti nigeriano sblocca la partita al 29', al termine di una combinazione con Baris Alper Yilmaz: Osimhen attacca l'area di rigore e lascia partire una conclusione potente e precisa che si infila all'incrocio dei pali. Al 44' arriva anche il raddoppio, con l'ex azzurro che svetta di testa e devia in rete una conclusione al volo di Davinson Sanchez, sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale di Ismail Jakobs. Due reti che indirizzano il derby e consentono al Galatasaray di chiudere la prima frazione sul doppio vantaggio, confermando ancora una volta il peso determinante del nigeriano nelle partite più importanti.

Osimhen decisivo in Galatasaray-Fenerbahçe 2-1: doppietta e primo posto in classifica

La doppietta di Osimhen si rivela decisiva anche dopo la reazione del Fenerbahçe nella ripresa. Gli ospiti, poco pericolosi durante il primo tempo, accorciano le distanze al 62' grazie a una spettacolare rovesciata di Irfan Can Kahveci, servito da Aydin. Il gol riapre la partita e dà il via all'assalto finale della formazione ospite, che cerca il pareggio senza riuscire a superare nuovamente la difesa del Galatasaray. La squadra di Okan Buruk resiste e conquista tre punti fondamentali nella corsa al titolo, tornando al comando della Super Lig con 22 punti dopo nove giornate. Il Fenerbahçe, invece, resta fermo a quota 16 e scivola al quinto posto. Una serata da protagonista assoluto per Osimhen, che decide una delle rivalità più sentite del calcio turco e conferma la propria capacità di incidere nei grandi appuntamenti.