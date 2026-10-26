Cessione Bari, nuovi sviluppi per la famiglia De Laurentiis: chiesti altri documenti alla proprietà

Cessione Bari, il Comitato dei garanti chiede nuovi documenti ai De Laurentiis per verificare le intenzioni della proprietà.

Nuovi sviluppi sul futuro societario del Bari e sulla possibile cessione del club da parte della famiglia De Laurentiis. La questione resta particolarmente delicata alla luce della scadenza dell'estate 2028, quando, in base alle disposizioni sul divieto di multiproprietà, la famiglia dovrà rinunciare al controllo di una delle due società attualmente possedute, il Bari o il Napoli. Intanto prosegue il lavoro del Comitato dei garanti, impegnato a fare chiarezza sulle intenzioni della proprietà e sui passi concreti compiuti in vista della scadenza. L'avvocato Gaetano Sassanelli, portavoce del Comitato, ha confermato ai microfoni di RadioBari la richiesta di ulteriore documentazione alla società.

Cessione Bari, Sassanelli: “Vogliamo conoscere le reali intenzioni della proprietà”

L'obiettivo del Comitato dei garanti è approfondire la situazione e verificare che le iniziative della famiglia De Laurentiis siano coerenti con gli impegni assunti. Sassanelli ha spiegato che la richiesta di nuovi documenti non ha ricevuto un rifiuto da parte della proprietà e che sono attesi sviluppi già nei prossimi giorni. “Aspettiamo un ulteriore approfondimento di documenti. Non ci è stato detto un no. Andremo avanti nello studio. L'obiettivo è capire quello che stanno facendo, le reali intenzioni, il mantenimento degli impegni assunti, se effettivamente tutto va in questa direzione. Tempi? Ci aspettiamo questa settimana”. Parole che confermano come il confronto sia ancora aperto, mentre resta da chiarire quale percorso verrà intrapreso per arrivare a una soluzione definitiva sulla proprietà del club pugliese.