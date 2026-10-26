Chiusura aeroporto di Capodichino: ci sono conseguenze anche per il Napoli

Tour de force per il Napoli tra campionato e Champions: dopo la trasferta contro la Juventus gli azzurri non torneranno a casa, ma resteranno in Piemonte.

Il Napoli si prepara a un periodo particolarmente intenso, a partire dalla trasferta di mercoledì contro il Monza. Una gara che potrebbe spingere Massimiliano Allegri a dosare le energie in vista dei due successivi appuntamenti contro Juventus e Porto. Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo la partita contro i bianconeri gli azzurri non faranno ritorno a Napoli a causa della chiusura dell'aeroporto di Capodichino.

Napoli, allenamenti a Torino prima della partenza per Porto

La squadra resterà dunque lontana da casa per cinque giorni. Dopo Juventus-Napoli, in programma domenica sera allo Stadium, il gruppo dovrebbe rimanere in Piemonte e allenarsi molto probabilmente proprio a Torino, prima di partire direttamente alla volta del Portogallo. Mercoledì 4 novembre è infatti in programma la trasferta di Champions League contro il Porto. Un calendario fitto che rende ancora più importante la gestione delle forze già contro il Monza, con tre trasferte consecutive nel giro di una settimana e la necessità per Allegri di distribuire il minutaggio all'interno della rosa.