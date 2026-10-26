Pallone d'Oro 2026, gaffe clamorosa sul sito ufficiale: pubblicati i nomi dei 3 possibili vincitori

Pallone d'Oro 2026, gaffe sul sito ufficiale: pubblicati e rimossi tre articoli celebrativi su Kane, Mbappé e Yam

Clamorosa svista degli organizzatori del Pallone d'Oro 2026 a poche ore dall'annuncio del vincitore. Sul sito ufficiale della manifestazione sono comparsi per errore tre articoli celebrativi dedicati ad altrettanti candidati al prestigioso riconoscimento: Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal. I contenuti sarebbero rimasti accessibili per circa un'ora, prima di essere rimossi e sostituiti dal messaggio “pagina non trovata”. Un episodio che ha immediatamente alimentato curiosità e discussioni tra gli appassionati, senza però svelare necessariamente il nome del vincitore. Gli articoli, infatti, sarebbero stati preparati preventivamente per diversi candidati, così da consentire una pubblicazione immediata dopo l'annuncio ufficiale. La presenza dei tre nomi conferma comunque la grande attenzione riservata ai protagonisti della corsa al premio assegnato da France Football.

Pallone d'Oro 2026, Kane, Mbappé e Yamal: cosa c'era negli articoli pubblicati per errore

Particolarmente interessanti i contenuti dei tre articoli comparsi anticipatamente sul sito del Pallone d'Oro. Quello dedicato a Harry Kane celebrava la straordinaria stagione dell'attaccante del Bayern Monaco, capace di realizzare 61 gol. Nel pezzo su Lamine Yamal veniva invece sottolineata la possibilità di un record storico: a soli 19 anni, il talento del Barcellona potrebbe diventare il più giovane vincitore di sempre del riconoscimento. Per Kylian Mbappé, infine, l'attenzione era rivolta alla continuità di rendimento ai massimi livelli e al primato di miglior marcatore nella storia dei Mondiali. La cerimonia, in corso a Londra, chiarirà quale dei candidati riuscirà ad aggiudicarsi il premio. Nel frattempo, la pubblicazione anticipata dei tre articoli ha aggiunto un ulteriore elemento di curiosità a una delle serate più attese del calcio internazionale, pur non costituendo una prova dell'identità del vincitore.