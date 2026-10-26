Monza-Napoli, Brianteo verso il sold out! Esauriti i biglietti per i tifosi azzurri e gli ultras brianzoli

Monza-Napoli, Brianteo verso il tutto esaurito: sold out la Curva Nord dei tifosi azzurri e la Curva Sud brianzola.

Si preannuncia una grande cornice di pubblico per Monza-Napoli, sfida in programma mercoledì allo stadio Brianteo. La vendita dei biglietti procede a ritmo sostenuto e la disponibilità dei tagliandi si sta progressivamente riducendo, lasciando prevedere spalti particolarmente gremiti per l'incontro tra brianzoli e azzurri. Grande risposta soprattutto da parte dei sostenitori del Napoli, che hanno già esaurito tutti i posti disponibili nella Curva Nord, settore riservato alla tifoseria ospite. Un segnale importante dell'entusiasmo dei tifosi partenopei, pronti a sostenere la squadra di Massimiliano Allegri anche nella trasferta lombarda.

Monza-Napoli, biglietti esauriti in Curva Nord e Curva Sud: cresce l'attesa per mercoledì

Non soltanto il settore ospiti: anche la Curva Sud Davide Pieri, cuore del tifo organizzato del Monza, ha fatto registrare il tutto esaurito. Entrambe le curve del Brianteo saranno dunque completamente occupate, mentre continua a diminuire la disponibilità di biglietti negli altri settori dell'impianto. Si va così verso un'atmosfera particolarmente calda per una partita che richiama grande interesse da entrambe le tifoserie. Per il Napoli si prospetta un'altra trasferta accompagnata da una presenza significativa di sostenitori azzurri, mentre il Monza potrà contare sulla spinta del proprio pubblico in uno stadio che si prepara a offrire un notevole colpo d'occhio.