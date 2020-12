Parenzo a Maradona Jr: "Una stronzata il giochino su Diego". Cruciani: "Non chiedo scusa..."

Una stronzata. Così David Parenzo chiude la vicenda della provocazione lanciata dalla trasmissione La Zanzara su Maradona. La frase incriminata: “Non si può piangere un cocainomane” ha suscitato tante reazioni, tra cui quella infastidita di Diego Armando Maradona Jr.

Dopo diversi tentativi, in collegamento telefonico con il figlio di Diego il co-conduttore della trasmissione si è scusato: “Se la mia ironia ha offeso chiedo scusa, per una frase mai pronunciata. Se però quel giochetto radiofonico le ha provocato dolore, mi scuso. Se l'ironia non fa ridere, bisogna chiedere scusa. Se quella risata non è stata condivisa, chiedere scusa è un atto di maturità” dice Parenzo, con Maradona che accetta le scuse.

"Parenzo chiede scusa, Cruciani non chiede scusa. Tu hai chiesto scusa perché alla fine te la fai sotto. Io non chiedo scusa perchè non mi sento nel torto. Secondo me non c'era da scusarsi perchè non c'era motivo di farlo". ha invece chiosato Giuseppe Cruciani.