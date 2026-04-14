Parma-Napoli, mano di Buongiorno? Tommasi a Open VAR: “Decisione giusta, mai punibile!”

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Con la conclusione della 32ª giornata di Serie A torna l’appuntamento con Open VAR, il format di Dazn che analizza gli episodi arbitrali più discussi del turno di campionato. In studio è stato analizzato l'episodio avvenuto in area di rigore tra Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno al minuto 80 di Parma-Napoli. L’ex difensore del Torino viene colpito al braccio in maniera del tutto fortuita da un pallone calciato dal compagno di squadra.

Il dialogo tra campo e sala VAR e la decisione finale

Arbitro Di Bello: "L’ha toccata il compagno".

Assistente: "Niente, niente!".

Arbitro Di Bello: "Gliel’ha calciata il compagno, gliel’ha calciata assolutamente il compagno".

La sala VAR intanto analizza tutte le immagini a disposizione: "Check completati, ragazzi è come avete visto voi. Glielo calcia Spinazzola su Buongiorno".

Arbitro Di Bello: "Esatto, esatto".

L’arbitro Di Bello spiega poi la decisione a Delprato: "Gliela calcia il compagno e lui è già così, non fa movimento. Mai punibile, mai punibile!"

Dino Tommasi, componente della CAN, presente in studio, commenta la scelta arbitrale insieme alla giornalista Dazn Federica Zille, sottolineando la correttezza della decisione e la dinamica dell’azione: "C’è un’interpretazione di casistica a livello internazionale che viene recepita da tutte le Federazioni. Di Bello oltre ad essere un gran bravo arbitro è anche un ottimo varista, la vede e la valuta perfettamente in campo. La decisione è corretta e la spiega perfettamente. Viene avallata da Abisso che è un altro ottimo VAR, in pochissimi secondi gli viene risolta una situazione tecnica di facile lettura a livello arbitrale. Se fosse stato un giocatore del Parma a calciare il pallone il braccio sarebbe stato in posizione punibile. Sarebbe stato sicuramente calcio di rigore, ma in questo caso Buongiorno allarga le braccia solamente per impedire a Mikolajewski di arrivare sul pallone e Spinazzola prova il passaggio al portiere e accidentalmente e in maniera inaspettata il pallone sbatte sul braccio di Buongiorno".