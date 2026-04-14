Como-Inter, Open VAR sul contatto Bonny-Nico Paz: "Non c'è fallo, rigore andava tolto"

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Con la conclusione della 32ª giornata di Serie A torna l’appuntamento con Open VAR, il format di Dazn che analizza gli episodi arbitrali più discussi

Con la conclusione della 32ª giornata di Serie A torna l’appuntamento con Open VAR, il format di Dazn che analizza gli episodi arbitrali più discussi del turno di campionato. In studio è intervenuto Dino Tommasi, componente della CAN, che ha commentato il presunto fallo da rigore per il contatto tra Bonny e Nico Paz durante la spettacolare sfida tra Como e Inter, terminata 3-4.

Il dibattito si concentra soprattutto sull’interpretazione dell’episodio e sul lavoro della sala VAR, che secondo Tommasi ha commesso un errore di valutazione. “Il grosso problema di questo episodio è che in sala VAR si concentrano sul punto del contatto (dentro o fuori l'area di rigore, ndr) ma non sulla qualità del contatto?”

“Esattamente - sottolinea Tommasi -. L'arbitro Massa da campo affronta una situazione comunque problematica. Di primo impatto lui dice 'fondo, fondo', poi si ricostruisce l'immagine perché sente il colpo, che in realtà però è dato da Nico Paz su Bonny che si oppone semplicemente ad un tiro. Il rigore ci sarebbe se Bonny fosse intervenuto sul giocatore, ma essendo un'opposizione ha tutto il diritto di farlo. Qui non c'è l'imprudenza che l'arbitro ha ipotizzato sentendo quel colpo”.

Tommasi ha poi aggiunto come l’errore principale sia stato sia in campo sia al VAR: “Quindi l'errore di campo di Massa in una situazione complessa è il fatto di ricostruirsi un'immagine senza seguire il suo istinto iniziale. L'errore della sala VAR è stato quello di soffermarsi soltanto sul punto di contatto e di non analizzare la situazione, di dare per scontata la prima sensazione del varista Aureliano. In realtà si doveva chiamare una OFR per togliere il fallo”.