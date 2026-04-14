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Ripresa a Castel Volturno verso la Lazio: seduta mattutina, il report del club

Ripresa a Castel Volturno verso la Lazio: seduta mattutina, il report del club
Oggi alle 16:20Notizie
di Francesco Carbone

In vista di Napoli-Lazio, match della 33esima giornata di campionato in programma sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center di Castel Volturno. 

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Dopo il pareggio del Tardini, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 contro la Lazio. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro metabolico”.