Pazzia Ochoa: esce per un caffè, sparisce e fa saltare il trasferimento

Un trasferimento saltato per colpa di un caffè. È questa la disavventura che ha coinvolto il Burgos, squadra de LaLiga2, seconda divisione spagnola. Il club castigliano era pronto a ingaggiare Guillermo Ochoa,portiere messicano che ha giocato anche in Italia nella Salernitana. Dopo il mancato rinnovo con i portoghesi dell'Avs, in cui ha militato nella passata stagione, aveva trovato un accordo con il Burgos, ma qualcosa è andato storto.

Come spiega Tuttosport, Ochoa aveva svolto e superato le visite mediche, ma prima della firma ha chiesto una modifica contrattuale. Nell'attesa che i dirigenti accontentassero la sua richiesta e preparassero i documenti, l'estremo difensore ha detto loro che si sarebbe allontanato per andare a prendere un caffè. Dopo qualche minuto, il Burgos aveva pronto il nuovo contratto, ma Ochoa non si apprestava a tornare in sede. Così la società ha contattato telefonicamente il calciatore più volte, ma non ha mai ricevuto risposte. Il motivo? Ochoa è scappato di nascosto, lasciando di sasso i dirigenti del Burgo