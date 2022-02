Petagna bestia nera della Lazio: 4 gol (2 all’Atalanta e 2 alla Spal)

Andrea Petagna non dovrebbe partire dall'inizio contro la Lazio, ma chissà che i suoi precedenti con i biancocelesti non ci faccia fare un pensierino

