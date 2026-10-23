Pioli avvistato a Napoli: nelle scorse settimane era stato accostato agli azzurri

Stefano Pioli è stato avvistato in queste ore a Napoli. Una presenza che non sembra legata alla panchina di Allegri, ora più saldo al comando.

Stefano Pioli è stato avvistato a Napoli. L'ex allenatore di Milan e Fiorentina, come riferito da Tuttomercatoweb.com, si trova in queste ore nel capoluogo campano, approfittando anche delle temperature particolarmente miti di questo finale di ottobre. Una presenza che inevitabilmente può alimentare qualche curiosità, considerando che proprio il nome del tecnico emiliano era stato accostato al Napoli nelle scorse settimane.

Pioli a Napoli, ma Allegri è reduce dalla vittoria in Champions

Al momento, però, non risultano elementi che possano collegare la presenza di Pioli in città a eventuali sviluppi relativi alla panchina di Massimiliano Allegri. Il Napoli, peraltro, è reduce dal successo per 4-3 ottenuto in Champions League contro il Bodø/Glimt, risultato che ha permesso agli azzurri di ritrovare fiducia dopo le ultime difficoltà. La squadra tornerà in campo domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona per il big match dell'ottava giornata di Serie A contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Pioli, intanto, è in città: una semplice visita, almeno per il momento, ma destinata inevitabilmente a far parlare.