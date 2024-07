Pioli si è convinto dell'Arabia: vicinissimo ad un triennale con l'Al Ittihad

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Al Ittihad ha annunciato la separazione da Marcelo Gallardo. Il tecnico argentino lascia il club saudita dopo una stagione disastrosa, in cui non è riuscito a conquistare trofei e ha terminato il campionato a distanza siderale da Al Hilal e Al Nassr. Il suo posto adesso può essere ora preso da Stefano Pioli.

L'ok dopo il periodo di riflessione

Dopo i 5 anni al Milan, infatti, l'ex tecnico rossonero è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita. Finito nel mirino dell'Al Ittihad da settimane, per Pioli quest'ultimo è stato un periodo di riflessione che si è concluso con la decisione di accettare l'offerta. Decisivi in questo senso i contatti delle ultime ore, con Pioli dunque pronto ad iniziare la nuova avventura in un campionato che negli ultimi tempi si è arricchito di molti campioni provenienti dall'Europa e non solo.

Pronto un triennale

Quella tra Pioli e l'Al Ittihad, dunque, è una situazione che comincia ad essere ben delineata anche se non ancora definita in tutto e per tutto. Per lui è pronto un contratto triennale, e con l'uscita ufficiale di Gallardo potrebbe arrivare l'accelerata decisiva nel giro delle prossime ore.