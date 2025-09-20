Pisa, impatto duro in Serie A: ultima per palloni in area e l'unico gol è un'autorete

Nonostante abbia raccolto comunque un punticino in queste prime tre giornate di campionato, quest'inizio di Serie A s'è rivelato piuttosto difficile per il Pisa. La squadra di Alberto Gilardino è la squadra che ha visto giocare nella propria area di rigore più palloni da parte delle squadre avversarie in questa Serie A, ben 102 (una media di 34 a partita); dall'altro lato, riferisce Opta, il Napoli ne ha consentiti meno della metà rispetto ai toscani (50).

Non solo difficoltà difensive, ma anche offensiva: i toscani sono ancora alla ricerca di un gol di un proprio giocatore nella stagione 2025/26: a secco in Coppa Italia a Cesena e in 2 giornate su 3 di Serie A. L’unica rete nerazzurra è stata siglata a Bergamo alla prima giornata di A, ma si tratta di un autogol di Hien.