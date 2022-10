Plebiscito per Anguissa! Gli utenti di TN lo premiano come migliore in campo

Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno premiato un azzurro su tutti.

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la corsa del Napoli, che ieri battendo 3-1 il Torino al Maradona ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno premiato un azzurro su tutti: Frank Zambo Anguissa, autore della doppietta che ha aperto le marcature. Un vero plebiscito per il camerunense votato come migliore in campo con il 79%. Al secondo posto Kim con l'8%, terzo Lobotka con il 4%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).